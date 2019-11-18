ترامب: أنا في حالة صحية جيدة جداً

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حالة صحية "جيدة جدا" وذلك بعد أن أجريت له قبل يوم فحوص لم تكن مقررة قال إنها المرحلة الأولى من الفحص الطبي السنوي له.

وكتب ترامب على تويتر يقول إنه أجرى المرحلة الأولى من الفحص الطبي في مركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري في واشنطن. وقال "كل شيء جيد جدا (عظيم!). سنكمل العام القادم".

وقال البيت الأبيض إن ترامب أجرى فحصا سريعا وبعض التحاليل الطبية.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان "مع توقع أن يكون عام 2020 مثقل بالأعباء استغل الرئيس عطلة نهاية الأسبوع هنا في واشنطن ليبدأ أجزاء من فحوصه الطبية الدورية السنوية في والتر ريد".

وسئلت جريشام عن شائعات بأن الرئيس كان في والتر ريد لأسباب غير الفحص الدوري فقالت "لا إطلاقا. إنه في أتم صحة".

وقالت جريشام في البيان الذي أصدرته السبت إن ترامب زار أيضا الأطباء والمسعفين في والتر ريد وشكرهم على رعايتهم للعسكريين المصابين كما التقى بأسرة جندي من القوات الخاصة أصيب في أفغانستان.

وأضافت "لا يزال الرئيس متمتعا بالصحة والحيوية دون شكاوى وذلك كما يظهر من أدائه المفعم بالحيوية في التجمعات المتكررة أمام آلاف الأمريكيين عدة مرات في الأسبوع".

ولم تدل بتفاصيل عن الفحص أو الاختبارات المعملية التي أجراها ترامب خلال زيارته التاسعة للمركز الطبي.

وأثارت زيارة ترامب غير المتوقعة وغير المقررة للمركز الطبي تساؤلات في مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تمت قبل شهور من موعد الفحص الطبي السنوي.

واستنكرت جريشام التساؤلات ووصفتها بأنها غير مسؤولة.