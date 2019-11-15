الشرطة البريطانية تحقق في الاعتداء على وزيرة العدل في هونغ كونغ

ذكرت الشرطة البريطانية أنها تحقق في الاعتداء على وزيرة العدل في هونغ كونغ التي كانت تزور لندن لكن لم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص.
واستهدفت مجموعة من المحتجين تيريزا تشنغ التي كانت في لندن للترويج لهونغ كونغ باعتبارها مركزا لحل النزاعات وعقد الصفقات، وصاحوا قائلين "قاتلة" و"قبيحة".
وقالت الشرطة في بيان "نقلت خدمة إسعاف لندن امرأة إلى المستشفى بعد إصابتها في ذراعها".
وتابعت "التحقيقات جارية للوقوف على الملابسات الكاملة. لم يعتقل أي شخص في هذه المرحلة"، وفقاً لوكالة رويترز
شاهد.. الاعتداء على وزيرة في شوارع #لندنhttps://t.co/aIjtZ75qRL#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/atiGsLGmWv— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 15, 2019
اقرأ أيضا: