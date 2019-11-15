شاهد.. الاعتداء على وزيرة في شوارع لندن

المصدر: البيان الإلكتروني

أدانت حكومتا الصين وهونغ كونغ اليوم الجمعة هجوما تعرضت له وزيرة العدل في حكومة المدينة تيريزا تشنغ خلال زيارتها لندن، وذلك في أول احتكاك مباشر بين متظاهرين ووزير بالحكومة خلال الاحتجاجات التي تفجرت منذ أشهر وكثيرا ما شابها العنف.

واستهدفت مجموعة من المحتجين الوزيرة التي كانت تزور لندن للترويج لهونغ كونغ باعتبارها مركزا لحل النزاعات وعقد الصفقات، وصاحوا قائلين "قاتلة" و"قبيحة".

وقال بيان لحكومة هونغ كونغ إن تشنغ أصيبت "بأذى بدني خطير" دون ذكر أي تفاصيل.

وذكرت السفارة الصينية في بريطانيا أن المهاجمين دفعوا تشنغ وأسقطوها على الأرض وأصيبت في يدها.

وأضافت السفارة في بيان "حاصرها عشرات الناشطين المناهضين للصين والمؤيدين للاستقلال وهاجموها".

وقالت إن الحادث يظهر أن "الخارجين على القانون الذين ينتهجون العنف" ينقلون الآن أفعالهم للخارج.

وقدمت الصين شكوى رسمية لبريطانيا وحثت السلطات هناك على تقديم الجناة للعدالة.

ونددت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام بالهجوم بشدة، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت حكومة هونج كونج في بيان منفصل "تندد الرئيسة بكل أشكال العنف والتطرف التي تحرم الآخرين من حقوقهم المشروعة بذريعة السعي وراء أهدافهم السياسية التي لن تكون أبدا في صالح هونغ كونغ ولا أي مجتمع متحضر".

وجاء الهجوم في خضم تصاعد العنف في هونغ كونغ التي تحكمها الصين حيث توفي طالب من المحتجين هذا الشهر بعد سقوطه من موقف سيارات متعدد الطوابق خلال المظاهرات.