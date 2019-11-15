إندونيسيا ترفع التحذير من تسونامي بعد زلزال قوي أثار الذعر

المصدر: رويترز

دفع زلزال قوي قرب جزر الملوك في إندونيسيا أمس الخميس السكان إلى الفرار مذعورين إلى المرتفعات وذلك رغم رفع تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي) وعدم ورود تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن شدة الزلزال بلغت 7.1 درجة ووقع في البحر على بعد 139 كيلومترا شمال غربي مدينة تيرناتي وبعمق 45 كيلومترا. ووقعت توابع للزلزال تجاوزت 20 هزة ارتدادية.

وألغت وكالة الفيزياء الجيولوجية الإندونيسية التحذير من موجات مد (تسونامي) بعد ساعتين من إصداره بعدما رصدت موجات محدودة فقط في تيرناتي وجيلولو وبيتونج.

وشعر سكان جزيرة سولاويسي إلى الغرب من مركز الزلزال أيضا به بقوة.

وقالت إنداه لنجكونج إحدى سكان مدينة بيتونج الساحلية في شمال سولاويسي في رسالة نصية "كان المنزل يهتز بشكل واضح".

وأضافت أن الناس في الحي الذي تسكن فيه شعروا بالذعر في بادئ الأمر وأضافت "كان الزلزال قويا واستغرق بعض الوقت. لا نزال نشعر بهزات ارتدادية لكنها أضعف".