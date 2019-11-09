الإفراج عن الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا

المصدر: رويترز

أمر قاض برازيلي بالإفراج عن الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من السجن أمس الجمعة وذلك في إجراء هز أسواق المال وأثار مؤيديه ومنتقديه على السواء مما دفعهم للدعوة لمظاهرات في الأيام المقبلة.

وجاء قرار القاضي الاتحادي عقب حكم للمحكمة العليا في وقت متأخر الخميس أنهى سجن المدانين بعد خسارة الاستئناف الأول.

ويتوقع أن يُفرج القرار عن عشرات من الشخصيات الكبيرة المدانة في تحقيق فساد عام ومنهم لولا المسجون بتهمة الرشوة.

وحكم على لولا العام الماضي بالسجن ثمانية أعوام وعشرة أشهر لإدانته بتلقي رشى من شركات هندسية مقابل عقود عامة.

وأصر الرئيس اليساري السابق على براءته وقال إن القضية المرفوعة ضده لها دوافع سياسية.