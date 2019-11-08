عشرات الحرائق تدمر مساحات شاسعة من الغابات في استراليا

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الاسترالية أن عددا "غير مسبوق" من حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة تهدد مناطق شاسعة من ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند.

وذكرت هيئة الإطفاء الريفية أن أكثر من 90 حريقا انتشرت عبر نيو ساوث ويلز اليوم الجمعة، واندلع العديد منها في مناطق تعاني من الجفاف.

وأوضحت هيئة الإطفاء أن الرياح العاصفة ودرجة الحرارة التي تجاوزت 35 درجة مئوية أججت الحرائق.

وقال شين فيتسيمونز مفوض هيئة الإطفاء الريفية: "نحن نواجه حدثا غير مسبوق. لم نشهد هذا العدد من الحرائق في ذات الوقت من قبل في حالات الطوارئ".

وأضاف: "هناك حرائق على مساحة 370 ألف هكتار حاليا في نيو ساوث ويلز، بما يزيد عن إجمالي مساحة المنطقة التي شهدت حرائق في العام الماضي".

وذكرت هيئة الإطفاء أن حرائق الغابات اشتدت للغاية في بعض المناطق لدرجة أنها شكلت نظاما مناخيا خاصا بها، بما في ذلك العواصف الرعدية.

وتم تسجيل 15 حريقا وصل إلى أعلى مستوى من الهديد مساء اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، حيث تم إرسال 1000 إطفائي إلى مواقعها. كما تم إرسال 250 شاحنة إطفاء وأكثر من 20 طائرة.