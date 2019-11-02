مقتل 9 تلاميذ في انفجار قنبلة في أفغانستان

المصدر: د ب أ

لقي 9 تلاميذ حتفهم في انفجار ناجم عن عبوة ناسفة في إقليم تخار شمال شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن مسلحي حركة طالبان زرعوا العبوة الناسفة في قرية "تاهيراها" بمنطقة "داركاد".

وأضاف البيان أن التلاميذ كانوا في طريقهم إلى المدرسة سيرا على الأقدام عندما انفجرت القنبلة، التي قتلت تسعة منهم.

وأسفر الانفجار أيضا عن إصابة تلميذ آخر، حسب وزارة الداخلية في بيان.

ولم تعلق حركة طالبان على الحادث حتى الآن.

وغالبا ما يستخدم مسلحو طالبان العبوات الناسفة لاستهداف أفراد الأمن والمسؤولين الحكوميين. غير أن معظم تلك الهجمات تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. وتحتفظ حركة طالبان بوجود قوي في المنطقة.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان سقوط 8239 مدنيا بين قتيل وجريح في الأشهر التسعة الأولى من العام.

ووصفت العبوات الناسفة، سواء استخدمت في هجمات انتحارية أو غيرها، بأنها الأسباب الرئيسية لسقوط ضحايا مدنيين في الدولة المضطربة.