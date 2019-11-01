مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بكاليفورنيا

المصدر: د ب أ

أفادت الشرطة في إحدى مناطق سان فرانسيسكو اليوم الجمعة بمقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار بحفل هالوين في كاليفورنيا وإصابة ما لا يقل عن أربعة آخرين.

ووقع إطلاق النار في شقة تم تأجيرها عبر موقع "إير بي إن بي" الذي يتيح للأشخاص استئجار أماكن للسكن في بلدة أوريندا في مقاطعة كونترا كوستا، حسبما ذكرت الشرطة.

ونقلت قناة "إن بي سي نيوز" عن قائد شرطة أوريندا ديفيد كوك قوله إن رجال الشرطة الذين توجهوا إلى مكان الحفل بناء على مكالمة استغاثة وجدوا حفلا يحضره أكثر من 100 شخص.

وأضاف كوك أنه تم إعلان وفاة أربعة أشخاص في مسرح الجريمة. ولم يتم الإدلاء بتفاصيل إضافية حول الضحايا، بما في ذلك جنسهم وأعمارهم أو ما إذا كان هناك مشتبه به.