قتيل جرّاء زلزال بقوة 6,6 درجات ضرب جنوب الفلبين

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤولون فلبينيون مقتل مراهق جرّاء زلزال بقوة 6,6 درجات ضرب الثلاثاء جنوب البلاد وتسبب باصابة سكان بجروح وتضرر أبنية في منطقة لا تزال تعاني من آثار زلزال سابق وقع قبل أسبوعين.

وفر المواطنون المذعورون الى الشوارع بعد الهزة السطحية التي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إنها ضربت جزيرة مينداناو، في الوقت الذي كانت المدارس والمكاتب تفتح ابوابها.

وكانت الهيئة الأمريكية ذكرت في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات، كما أنها استبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي.

وقال المتحدث باسم بلدية ماغسايساي لفرانس برس إن مراهقًا قتل جرّاء انهيار جدار عليه عندما كان يحاول الفرار من مدرسته. وأضاف أن عدداً من الطلبة أصيبوا بجروح في "تدافع" وقع أثناء محاولتهم الفرار من المبنى لكنهم نجوا.

وتلّقت سلطات الكوارث المحلية تقريراً عن شخص مفقود لكنها لا تزال تحاول التحقق من الأمر.

وقال ريول ليمبانغان رئيس بلدية تولونان وهي بلدة تقع قرب مركز الزلزال "تهدم دار بلديتنا".

وأضاف لفرانس برس "تردنا الكثير من التقارير عن سقوط جرحى، لكنا علينا أن نتاكد من ذلك".

ولا تزال المنطقة تعاني من آثار زلزال ضرب بقوة 6,4 درجات قبل أسبوعين، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بعشرات المباني.