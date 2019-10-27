قادة العالم يعلقون على مقتل البغدادي

المصدر: د ب أ

تفاعل زعماء العالم اليوم الأحد مع إعلان الرئيس دونالد ترامب مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش في غارة عسكرية أمريكية في سورية.

حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إن مقتل البغدادي يمثل ضربة قاسية ضد داعش لكنه مجرد مرحلة. ستستمر المعركة إلى جانب شركائنا في التحالف الدولي لضمان هزيمة المنظمة الإرهابية في نهاية المطاف".

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ترامب في بيان، قائلا إن الأنباء "تعكس تصميمنا المشترك، من جانب الولايات المتحدة وجميع الدول الحرة، لمحاربة المنظمات الإرهابية والدول الإرهابية".

ومن ناحيته ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، أن الإعلان "يعد خطوة مهمة في جهودنا ضد الإرهاب الدولي. ولا يزال الناتو ملتزمًا بمكافحة عدونا المشترك تنظيم داعش".

وكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر موقع تويتر: "إن مقتل البغدادي لحظة مهمة في معركتنا ضد الإرهاب، لكن المعركة ضد شر داعش لم تنته بعد"، مضيفا: "سنعمل مع شركائنا في التحالف لإنهاء الأنشطة الدموية والبربرية لداعش مرة واحدة وإلى الأبد".

ووصف وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود الخبر بأنه "خطوة مهمة" في الحرب ضد الإرهاب، بينما قال وزير الخارجية السويدي السابق كارل بيلت إن مقتل البغدادي "مهم بلا شك".

وقال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، في صفحته على موقع "تويتر" اليوم الأحد "إن القضاء على زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي ضربة قاسية للتنظيم".