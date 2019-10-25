الأمطار الغزيرة تقتل 4 أشخاص في اليابان

المصدر: رويترز

هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من شرق اليابان، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وتسبب في فيضان مياه الأنهار على ضفافها وصدور أوامر بإجلاء مئات الآلاف بعد أسبوعين من تعرض نفس المناطق لفيضانات ورياح عاتية مصاحبة للإعصار هاغيبيس.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه بحلول الساعات الأولى من صباح اليوم السبت (بالتوقيت المحلي)، كان أربعة أشخاص قد لقوا حتفهم وأصبح اثنان آخران في عداد المفقودين في مقاطعة تشيبا إلى الشرق مباشرة من طوكيو.

واجتاحت الانهيارات الأرضية المناطق التي غمرتها المياه في المنطقة الغارقة في ثالث عاصفة ممطرة تتعرض لها خلال ستة أسابيع وهطلت في بعض الأماكن، خلال 12 ساعة، كميات من الأمطار مماثلة لما يسقط في شهر.

وصدرت أوامر إجلاء ونصائح للسكان بامتداد قسم كبير من الممر الشمالي الذي تعرض بالفعل لضربات إعصارين منذ الشهر الماضي. وبلغ منسوب الأمطار التي هطلت على مدينة أوشيكو في تشيبا 283.5 ملليمتر على مدار 12 ساعة.

وقتل الإعصار هاغيبيس ما لا يقل عن 82 شخصا عندما اجتاح وسط وشرق اليابان بأمطار غزيرة ورياح شديدة ولا يزال نحو 12 شخصا في عداد المفقودين كما أصيب أكثر من 300.

وهطلت الأمطار على منطقة طوكيو على مدار قسم كبير من اليوم قبل أن تتحرك شمالا. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن من المتوقع أن يتراوح إجمالي منسوب الأمطار في المنطقة المحيطة بطوكيو ما بين 200 و300 ملليمتر بحلول المساء. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إنه جرى تحويل مسار بعض الرحلات الجوية بسبب سقوط الأمطار.