الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل بريكست

المصدر: رويترز

قالت مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا من حيث المبدأ، اليوم الجمعة، على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لكنهم لم يحددوا موعداً جديداً.

وقال مسؤول في الاتحاد إن هناك اتفاقا كاملا على ضرورة التمديد وذلك بعد اجتماع مندوبي الدول الـ27 التي ستبقى في التكتل بعد خروج بريطانيا لمناقشة طلب لندن تمديد الموعد النهائي لانفصالها بعد 31 أكتوبر.

وأضاف "العمل سيستمر خلال مطلع الأسبوع. ومن المتوقع أن يجتمع (سفراء 27 بلداً‭(‬...‭ ‬ يومي الاثنين والثلاثاء لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق".

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي شارك في الاجتماع في بروكسل اليوم الجمعة "سنواصل النقاش".