ترامب يخطئ في اسم وزير دفاعه

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتاد قراء تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجود إهانات أو تصريحات غير دقيقة أو أخطاء كتابية أو علامات تعجب مفرطة على حسابه. تغريدة يوم الأحد عن وزير دفاعه والوضع في سوريا تضمنت العديد من هذه الأمور.

وبدأ ترامب تغريدته بالخطأ في اسم وزير الدفاع، حيث كتب اسم "مارك اسبرانتو"، على أنه وزير الدفاع الأمريكي، بحسب ما نشرته دويتشه فيله.

وسائل التواصل الاجتماعي سخرت على الفور من كون الرئيس الأمريكي لا يعرف على وجه الدقة اسم رئيس البنتاغون، مارك إسبير، ما دفع ترامب إلى حذف التغريدة في وقت لاحق - واستبدلها بالإملاء الصحيح لاسم وزير الدفاع الأمريكي. ولكن بالطبع كان رواد تويتر له بالمرصاد واقتنصوا صورة للتغريدة قبل حذفها

وكثيراً ما يخطئ ترامب في نطق أو تهجئة الأسماء. فمؤخراً وفي مؤتمر صحفي، دعا ترامب الأمين العام لحلف الناتو باسم "ستولتنهايم" في حين أن الاسم الصحيح هو "يانس ستولتنبرغ".

أيضاً، وخلال وجود رئيس شركة أبل العالمية في البيت الأبيض في مارس الماضي، أطلق ترامب عليه اسم "تيم آبل"، وفي تغريدة أخرى دعا زوجته ميلانيا باسم "ميلاني".

لم يكن هؤلاء وحدهم من نالهم نصيب من الخطأ في أسمائهم، حيث دعا ترامب مستشاره للأمن القومي السابق جون بولتون باسم "مايك بولتون"، كما شكر ترامب عضو الكونغرس كيفن مكارثي خلال لقاء جمعهما سوياً قائلاً: "شكراً لك، ستيف"، كما أطلق اسم "مارلين لوكهيد" على "مارلين هيوسون" رئيسة شركة لوكهيد مارتين للصناعات العسكرية.

ويشير اسم "اسبرانتو" الذي ذكره الرئيس الأمريكية إلى اللغة العالمية التي تم ابتكارها بهدف إزالة الحواجز اللغوية بين شعوب العالم وللتأكيد على القواسم المشتركة بينهم.

لكن المشكلة الأكبر، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، كانت في الجزء الآخر من التغريدة التي كتب فيها اسم وزير الدفاع الأمريكي بشكل خاطئ. فقد نقل ترامب عن وزير الدفاع مارك إسبير (ليس "إسبرانتو") قوله إن "وقف إطلاق النار في سوريا ثابت للغاية"، وأن "هناك بعض المناوشات البسيطة التي انتهت بسرعة ".

ومن الممكن أن يكون هذا الاقتباس عن وزير الدفاع قد جاء عقب محادثة خاصة جرت بين الرجلين. لكن من الواضح أن ترامب كان يشير إلى التصريحات التي أدلى بها إسبير حول الوضع في سوريا في نهاية هذا الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ووفقًا لمراسل رويترز، فإن إسبير قال إنه عبر عن رؤيته بشكل أكثر حذراً قائلاً: "أعتقد أن وقف إطلاق النار يبدو ثابتًا بشكل عام".