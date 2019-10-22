ملك تايلاند يجرد قرينته الجديدة من كافة الألقاب الملكية

المصدر: د ب ا

أصدر ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن أوامره بتجريد قرينته الملكية الجديدة من كافة الألقاب الملكية والعسكرية التي منحت لها قبل ثلاثة شهور فقط، وذلك لأنها سارت ضد رغباته وأظهرت عدم ولائها له، حسبما جاء في بيان صادر عن القصر أمس الاثنين.

كان قد تم تسمية سينيناترا ونجفاجيراباكدي قرينة ملكية نبيلة في يوليو الماضي عندما نشر القصر الملكي صورا فوتوغرافية لها مع الملك.

ومنحت ونجفاجيراباكدي هذه الألقاب بعد أقل من شهرين من زواج الملك بمضيفة الطيران سوثيدا فاجيرالونجكورن أنا أيوديا وتسميتها ملكة في مايو قبل مراسم تتويجه كملك.

وذكر بيان القصر أن سينياترا بذلت جهودا من أجل منع تسمية سوثيدا ملكة وأبدت طموحا لأن تصبح هي نفسها الملكة.

وأضاف البيان أن سينيناترا استغلت اسم الملك دون إذن منه في إصدار أوامر، الأمر الذي تسبب في حالة من الإرباك بين أفراد الشعب وأنها أرادت أيضا أن يقوم الملك بإعلاء وضعها إلى نفس المكانة التي تحظى بها الملكة.

يذكر أن فاجيرالونجكورن ورث العرش عن والده الملك بهوميبول أدولياديج الذي توفي في عام 2016 بعد 70 عاما من اعتلاء العرش.

يشار إلى أن فاجيرالونجكورن /67 عاما/ تزوج أربع مرات. وكانت سينيتاترا /34 عاما/ أول شخص تمنح لقب زوجة ملكية منذ تحولت الملكية المطلقة في تايلاند إلى ملكية دستورية في عام 1932. وهي خدمت في السابق كممرضة بالجيش وكانت تحمل رتبة ميجور جنرال.