الاتحاد الأوروبي: جونسون يريد إرجاء البريكست

المصدر: د ب أ

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأنه سيبعث برسالة إليه السبت يطلب فيها تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكر مصدر في التكتل الأوروبي.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن جونسون "أكد بأن الرسالة سيتم إرسالها إلى توسك قبل نهاية السبت بتوقيت لندن"، مشيراً إلى أنه على هذا الأساس، سيبدأ رئيس المجلس الأوروبي مشاوراته مع قادة الاتحاد الأوروبي "حول كيفية الرد".

وتابع المصدر قائلاً إن "هذا الأمر قد يستغرق بضعة أيام".

في غضون ذلك، أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك عبر حسابه على تويتر اليوم السبت أنه تلقى رسالة من الحكومة البريطانية تطالب بتمديد خروج البلاد من التكتل.