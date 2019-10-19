ترامب يعين دان بروليت خلفاً لوزير الطاقة المستقيل

المصدر: د ب ا

اختار الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة وزيرا جديدا للطاقة في الولايات المتحدة بعد يوم من إعلان استقالة الوزير ريك بيري.

وكتب ترامب على تويتر اليوم قائلا إنه عين دان بروليت الذي كان يعمل نائبا لوزير الطاقة حتى اليوم لتولي قيادة الوزارة في المستقبل.

عمل الوزير المستقيل ريك بيري كوزير للطاقة منذ بداية 2017 ويعتزم ترك منصبه بحلول نهاية العام الجاري كما أعلن ترامب الخميس (بالتوقيت المحلي).

وبرر ترامب استقالة بيري بأنه أخبره قبل عدة أشهر بأن لديه خططا مستقبلية أخرى.

كان اسم بيري ارتبط مؤخرا بفضيحة أوكرانيا في عناوين الصحف.

وقالت تقارير أمريكية إن ترامب أعلن في جلسة مغلقة مع الجمهوريين أن بيري هو الذي دفعه لإجراء المكالمة الشهيرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي تدور حولها الفضيحة.

ويواجه ترامب اتهامات بسوء استغلال منصبه، لدفع بلد أجنبي إلى التدخل في الشؤون الأمريكية لصالحه شخصيا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كان ترامب شجع الرئيس الأوكراني خلال المكالمة التي جرت بينهما نهاية يوليو الماضي على إجراء تحقيقات بحق منافسه صاحب الحظ الأوفر في الترشح لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي جو بايدن ونجله هانتر.

وتتناول هذه التحقيقات وظيفة سابقة لهانتر بايدن أيضا لدى شركة أوكرانية للطاقة.

ويرى الديمقراطيون أن ترامب استخدم حظر المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا لبعض الوقت كوسيلة ضغط من أجل إجراء التحقيقات ضد بايدن.

وبدأ الديمقراطيون لهذا السبب تحقيقات بشأن إمكانية اتهام الرئيس ترامب بالتقصير تمهيدا لعزله وطالبوا بالمستندات المتوافرة عن القضية لدى بيري الذي أعلن أنه سيستقيل مع نهاية العام.

شهدت فترة حكم ترامب حتى الآن الاستغناء عن عدد كبير من أعضاء الإدارة الأمريكية بصورة غير معتادة، واستبدال للأشخاص واستقالات عدة.

وقبل عدة أيام أعلن ترامب استقالة وزير الامن الوطني بالوكالة كيفن ماكالينان.