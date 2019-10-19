جونسون يناشد نواب البرلمان لإنهاء عملية الخروج الشاقة

المصدر: د ب ا

ناشد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الجمعة، نواب البرلمان التصويت لصالح اتفاق بريكست السبت، طالبا منهم تخيل الشعور بالمضي قدمًا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الجدل مع الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن جونسون قوله في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أنا فقط أدعو الجميع إلى تخيل ما يمكن أن يكون عليه الوضع مساء السبت، إذا استطعنا تسوية هذا الأمر، وقمنا باحترام إرادة الشعب، لأنه عندئذ سيكون لدينا فرصة للتحرك إلى الأمام والمضي قدما".

وأضاف جونسون:" لقد كان هذا العمل طويلًا ومرهقًا ومثيرًا للخلاف."

وقال جونسون إن اتفاق بريكست الذي توصل إليه "رائع" بالنسبة إلى ايرلندا الشمالية، لأنها "تغادر الاتحاد الأوروبي مع باقي أنحاء المملكة المتحدة، ويمكنها أن تشارك في اتفاقات التجارة الحرة، لا توجد أي رسوم جمركية".

ونفى جونسون أن يكون قد حنث بوعده مع الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية بتوقيعه هذا الاتفاق".