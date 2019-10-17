ترامب في رسالة لـ أردوغان: لا تكن قاسياً ودع الحماقة جانباً

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وكالة رويترز نص رسالة مثيرة أرسلها الرئيس الأمريكي لنظيره التركي، حيث حذره من التوغل العسكري في سوريا، لأنه سيدمر الاقتصاد التركي ما لم يعقد اتفاقا مع الأكراد.

ونقلت رويترز عن البيت الأبيض نص الرسالة التي بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التاسع من أكتوبر الجاري.

وكان ترامب يحاول من خلالها إقناع أردوغان بالتراجع عن قرار تنفيذ عملية عسكرية في سوريا.

والرسالة تحمل تاريخ بدء تركيا عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة:

البيت الأبيض

واشنطن

09 أكتوبر 2019

صاحب الفخامة.. رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا-أنقرة

عزيزي حضرة الرئيس:

دعنا نبرم صفقة جيدة! أنت لا تريد أن تكون مسؤولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي – وسأفعل. لقد قدمت لك بالفعل مثالا بسيطا على ذلك في قضية القس برونسون.

لقد عملت بجد لحل بعض مشاكلك. لا تخذل العالم. بإمكانك الحصول على صفقة عظيمة. الجنرال مظلوم (قائد قوات سوريا الديمقراطية) مستعد للتفاوض معك، وهو جاهز لتقديم تنازلات لم يسبق له تقديمها في الماضي. أرفق سرا نسخة من رسالته لي، استلمتها للتو.

سينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية. وسينظر إليك إلى الأبد كشيطان إذا لم تقم بأشياء جيدة. لا تكون قاسيا. ودع الحماقة جانبا!

سأتصل بك لاحقا

مع احترامي.