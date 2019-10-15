ترامب يطلب من الأكراد استدعاء نابليون لحمايتهم

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الاثنين"، على الأكراد أن يطلبوا من إمبراطور فرنسا في القرن التاسع عشر نابليون بونابرت حمايتهم من العدوان التركي على مناطقهم شمال شرقي سوريا. وقال ترامب في تغريدة على «تويتر»: «بعد هزيمة خلافة تنظيم (داعش) بنسبة 100%، أخرجتُ من سوريا معظم قواتنا. فلتحمِ سوريا والأسد الأكراد، ويقاتلوا تركيا في سبيل أرضهم».

وأضاف: «لقد قلت لجنرالاتي: لماذا يجب أن نقاتل من أجل سوريا والأسد لحماية أراضي عدوّنا؟ ليست لديّ أيّ مشكلة في أن يساعد أيّ كان سوريا في حماية الأكراد، سواء أكان روسيا أم الصين أم نابليون بونابرت». وأضاف: «آمل أن يسير الأمر جيّداً بالنسبة إلى الجميع، فنحن على بعد 7000 ميل!».