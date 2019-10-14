العالم يخسر أغذية بـ400 مليار دولار

المصدر: روما - د.ب.أ

أظهر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، الاثنين، أن العالم يخسر سنوياً أغذية بقيمة 400 مليار دولار أثناء نقلها من المنتجين إلى المتاجر.

وبحسب التقرير، فإن العالم يخسر سنوياً حوالي 14% من إجمالي إنتاجه من الغذاء، حيث استحوذت مناطق جنوب آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا على الحصة الأكبر من كميات المهدر من الغذاء في العالم، مضيفاً أن توفير سعات تخزين مبردة وبنية تحتية مناسبة سيساعد في الحد من الهدر.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الفاقد من الغذاء أصبح يثير اهتماماً متزايداً بسبب مساهمته في الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مع وجود أكثر من 820 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم يومياً.

وقد تعهد زعماء العالم بمحاولة خفض كميات المهدر من الطعام في متاجر التجزئة أو في مرحلة الاستهلاك بمقدار النصف بحلول 2030، وتقليل الفاقد أثناء مرحلة الإنتاج. كما تحاول الشركات تحسين كفاءتها في صناعة الغذاء.

وقال تشو دونجيو مدير عام منظمة «فاو» ومقرها روما إن «الفاقد من الغذاء يمثل ضغطاً غير ضروري على البيئة والموارد الطبيعية التي تستخدم في إنتاج الأغذية من البداية. هذا يعني فعلياً أن موارد الأرض والمياه تتعرض للهدر إلى جانب التلوث والانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بدون هدف».

وبحسب تقرير «فاو» فإن المستهلكين يمثلون الجزء الأكبر من الهدر، حيث يتم هدر نحو 37% من المنتجات الحيوانية و20% من الفواكه والخضراوات بعد شرائها. كما أن الدول الغنية هي الأكثر هدراً للغذاء، بسبب محدودية فترة الصلاحية أو ضعف التخطيط الاستهلاكي، في حين يأتي الهدر في الدول الفقيرة بسبب الظروف المناخية وسوء حالة البنية التحتية.