ارتفاع ضحايا إعصار هاغيبس في اليابان إلى 35 قتيلاً

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتفع عدد ضحايا إعصار " هاجينس" الذي ضرب 13 محافظة في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية من اليابان إلى 35 قتيلا و71 مفقودا و أكثر من مائة جريح معظمهم قضوا غرقا في الأنهار أو دفنوا بسبب انزلاقات في التربة.

فيما غرقت سفينة شحن بنمية في خليج طوكيو وعلى متنها طاقم يبلغ عدده 12 عنصرا أنقذت قوات خفر السواحل اليابانية 4 منهم.

و تسبب الإعصار في انقطاع المياه عن 82 ألف منزل في 14 محافظة بينها فوكوشيما في حين غمر طوفان نهري محطة تحلية مياه في ايواكي.

وقررت الخطوط الجوية اليابانية "جال" و خطوط عبر اليابان " آنا " الغاء 800 رحلة محلية اليوم بسبب الإعصار.