شاهد.. طعن 4 أشخاص في مركز تسوّق بمانشستر

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي ) اليوم الجمعة أنه تم إخلاء مركز أرنديل التجاري في مانشستر واستدعاء الشرطة بعد أنباء عن حوادث طعن وعلاج 4 أشخاص.

وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أعدادًا كبيرة من الضباط الذين حضروا إلى ساحة اكسشنش بالقرب في مركز التسوق.

وأكدت مصادر رفيعة في الشرطة أن "عدة" أشخاص قد طعنوا. ومن غير المعروف حتى الآن فيما إذا أسفرت الهجمات عن قتلى، وفق (manchestereveningnew).

يظهر مقطع فيديو تم تسجيله خارج مركز التسوق في شارع تشيرش، رجال شرطة يقيدون رجلا بعد أن أسقطوه أرضاً.