ترامب يجدد تهديده بفرض عقوبات على تركيا

المصدر: د ب ا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في أن يكون قادرا على التوسط بين تركيا وأكراد سوريا، بينما جدد تهديده بفرض عقوبات على أنقرة إذا تجاوزت حملتها العسكرية الحدود.

وأضاف ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض يوم أمس الخميس: "آمل أن نستطيع التوسط .. من الممكن أن نفعل شيئا قويا للغاية فيما يتعلق بالعقوبات وأمور أخرى".

ولم يكن ترامب واضحا فيما يتعلق بالخطوط الحمراء التي وضعها، إلا أن مسؤولا بارزا بوزارة الخارجية الأمريكية قال للصحفيين إنه لن يتم التسامح مع الهجمات العشوائية على المدنيين وتطهير المناطق الكردية عرقيا.

وذكر المسؤول أيضا أن الهدف في الوقت الحالي هو وضع حد للأعمال العدائية.

وقال: "لقد كلفنا الرئيس بمحاولة أن نرى إذا كانت هناك مجالات مشتركة، لمعرفة ما إذا كنا نستطيع إيجاد طريق لوقف إطلاق النار".