الكشف عن مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات على تركيا

المصدر: د ب أ

قال سيناتور أمريكي بارز اليوم الأربعاء إنه يجري الانتهاء من مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على تركيا بسبب شنها عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.

وأضاف السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين أن أعضاء مجلس الشيوخ من المنتمين للمعسكرين الديمقراطي والجمهوري لن يساندوا التخلي عن المجموعة الإقليمية، التي أخذت على عاتقها مسؤولية القضاء على داعش، موضحا بأنه يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لفرض عقوبات على أنقرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عبر موقع تويتر اليوم، عن قيام القوات المسلحة التركية بشن عملية عسكرية في شمال سوريا.