ترامب: التدخل في الشرق الأوسط كلفنا 8 تريليونات دولار

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن «التدخل في الشرق الأوسط، كان أسوأ قرار اتخذ في تاريخ الولايات المتحدة»، وذلك بعد سحب قوة أمريكية من مناطق قريبة من الحدود التركية في سوريا.

وكان هذا القرار المفاجئ، الأحد الماضي، بدا وكأنه ضوء أخضر أمريكي لعملية عسكرية تركية ضد القوات الكردية المتحالفة مع واشنطن في مكافحة تنظيم «داعش».

وضاعف ترامب، الذي واجه انتقادات حتى داخل معسكره، التصريحات التي كانت متناقضة في بعض الأحيان، حول هذا الملف، وهدد تركيا بعقوبات اقتصادية قاسية إذا «تجاوزت الحد».

لكنه يبدو مصمماً على «إنهاء الحروب التي لا نهاية لها»، الأمر الذي كان أحد وعوده الانتخابية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: «ما كان يجب أن تذهب الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط». وأضاف أن «الحروب الغبية التي لا نهاية لها انتهت بالنسبة لنا». وأضاف «نعيد ببطء، وبشكل آمن، جنودنا وعسكريينا الرائعين إلى بلدهم»، موضحاً أن النزاعات في الشرق الأوسط كلفت الولايات المتحدة نحو «ثمانية آلاف مليار دولار»، فضلاً عن حياة الآلاف.

وتابع ترامب: «ذهبنا إلى الحرب بسبب فرضية خاطئة، وتبين أنها كذلك: أسلحة دمار شامل. لم يكن هناك أي منها»، في إشارة إلى الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003.