بسبب «تغريدة هونغ كونغ».. الصين تعاقب أمريكا رياضياً

المصدر: شنغهاي - أ.ف.ب

تفاعلت قضية «تغريدة هونغ كونغ»، التي تسببت في توتر العلاقة بين الصين ورابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مع قرار شنغهاي إلغاء حدثين ترويجيين خاصين بناديي بروكلين نتس ولوس أنجليس ليكرز عشية مباراة استعراضية بينهما في المدينة الصينية.

وسعت رابطة الدوري الأمريكي إلى تعزيز شعبيتها الكبيرة في الصين من خلال إقامة مباراتين استعراضيتين هذا الأسبوع في شنغهاي، لكن خططها باتت في مهب الريح بسبب تغريدة للمدير العام لهيوستن روكتس داريل موري، دعم فيها الاحتجاجات في هونغ كونغ.

ووجدت رابطة الدوري نفسها محط انتقادات واسعة في الصين، على خلفية ما وصفته وسائل إعلام رسمية صينية بـ«انعطاف» في موقفها، بدأ بانتقاد ما أدلى به موري، لكنه تراجع إلى الدفاع عن حرية التعبير بعد مواقف لشخصيات وسياسيين أمريكيين، انتقدوا الموقف الأول للرابطة.

وأثارت التغريدة، الجمعة، حفيظة الصينيين، إذ كتب: «قاتل من أجل الحرية. قف مع هونغ كونغ»، في دعم للاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ نحو أربعة أشهر

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وتسببت هذه التغريدة في انتقادات واسعة في الصين، أدت إلى خسارة روكتس عقود رعاية وإعلان وسائل إعلام صينية عدة التوقف عن بث مبارياته، في قضية لا تزال تبعاتها تتفاعل لتطول عدة شركات أمريكية عاملة في الصين، أبرزها عملاقة التكنولوجيا «آبل» التي انتقدت لتقديمها تطبيق مواصلات في متجرها على الإنترنت، زعم الإعلام الصيني بأنه يساعد المحتجين في التعرف إلى أماكن وجود الشرطة في هونغ كونغ.

وكانت المفاعيل الأولى لتغريدة موري إعلان شبكة «سي سي تي في» وشركة «تنسنت هولدينغز» التي تعرض مباريات الدوري الأمريكي عبر خدمات البث التدفقي، أنهما ستمتنعان عن عرض مباريات هيوستن، فيما قررت شركات راعية مثل «لي نينغ» ومصرف الاستثمار شنغهاي بودونغ، قطع علاقاتها مع الفريق الأمريكي على خلفية ما أدلى به مديره العام. كما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الصيني (سي بي إيه) أنها ستقطع علاقاتها مع روكتس للسبب ذاته.

وأصرّ مفوض رابطة الدوري الأمريكي آدم سيلفر على دعمه ما سماه الحق في التعبير، ما دفع القناة الصينية الرسمية إلى الاستنكار: «نحن غير راضين، ونعارض بشدة تعليقات (سيلفر) لدعم حق موري في التعبير».

وقال مفوض الدوري إنه يأمل في مناقشة الوضع مع المسؤولين الصينيين في شنغهاي، حيث من المقرر أن يلعب «بروكلين نتس» و«لوس أنجليس ليكرز» مباراة استعراضية اليوم.

لكن بعد يوم من إلغاء الدوري الأمريكي لحدث دعائي خاص بـ«نتس» في شنغهاي، تم أمس إلغاء لقاء مع الجمهور، بحسب ما أعلن الاتحاد الرياضي للمدينة، مبرراً ذلك بـ«التعليقات غير اللائقة التي أدلى بها مدير عام فريق هيوستن روكتس في الدوري الأمريكي للمحترفين موري والبيان غير المناسب لمفوض الدوري الأمريكي للمحترفين سيلفر».

وخلافاً لما كان مقرراً، أقيمت الحصة التمرينية لكل من «نتس» و«ليكرز» خلف أبواب موصدة دون حضور وسائل الإعلام التي كانت مدعوة سابقا لتغطية التمرينات.

وشوهدت الطواقم العاملة في ملعب «مرسيدس بنز» في شنغهاي، حيث من المقرر أن يلعب «نتس» و «ليكرز»، وهي تزيل صباح أمس شعارات الدوري الأمريكي للمحترفين والفريقين والشركات الراعية من الملعب.