الصين تتهم شركة "آبل" بمساعدة المحتجين في هونج كونج

المصدر: د ب أ

انضمت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" إلى قائمة الشركات والمنظمات الأجنبية التي تتهمها الصين بمساعدة المحتجين على سياساتها في هونج كونج.

واتهمت صحيفة "الشعب" اليومية الحكومية في الصين شركة "آبل" بمساعدة المحتجين في هونج كونج الذين أصبحوا أكثر عنفا، من خلال توفير تطبيق لخدمات النقل.

وقالت الصحيفة أن هذا التطبيق يقول إنه يقدم معلومات تتعلق بوسائل النقل العام، لكنه في الواقع يستخدم لتحديد أماكن وجود رجال الشرطة بما يسمح للمحتجين في هونج كونج بالقيام بأعمال عنف ضد الشرطة.

وأضافت الصحيفة أن "موافقة آبل على توفير هذا التطبيق ساعد المحتجين وهي كانت نية الشركة الحقيقية".

كما أشارت الصحيفة إلى أن خدمة الأغاني والموسيقى "آبل ميوزيك" التي توفرها آبل لمستخدمي أجهزتها الذكية تتضمن أغان تروج لاستقلال هونج كونج عن الصين.

وقالت الصحيفة الصينية الرسمية إنه "لا أحد يريد استدراج آبل إلى الاضطرابات في هونج كونج .. لكن الناس لديها مبرر لافتراض أن آبل تمزج النشاط الاقتصادي بالأمور السياسية، بل وترتكب أعمالا غير قانونية .. على آبل التفكير في عواقب مثل هذا القرار المتهور وغير الحكيم".

كان أعضاء في الكونجرس الأمريكي قد انتقدوا مؤسسات وشركات مثل شركة "بلزارد إنترتينمنت" لألعاب الكمبيوتر بدعوى إذعانها للصين مقابل الدخول إلى سوقها.