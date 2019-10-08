ترامب يحذر اردوغان: إصابة أي جندى أمريكي ستسبب مشكلة كبيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إنه حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من "مشكلة كبيرة" إذا تعرض أي جندي أمريكي للأذى في الشطر الذي هددت أنقرة بالتوغل فيه من سوريا.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي أنه ليس متحيزا لأحد بقرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.

وتابع "أقحمنا أنفسنا في الحرب بين تركيا والأكراد وهذا ما لا نرغب به"، كما أشار إلى أن بلاده أنفقت ما يزيد على 2.3 مليار دولار على المعركة ضد داعش.

وأوضح ترامب أنه بعد هزيمة داعش أبقت أمريكا على 50 جنديا في منطقة الحدود السورية، مشيراً إلى أن بقاء القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا لا يغير الوضع هناك.