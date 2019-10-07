إنقاذ 22 شخصاً وانتشال جثتين بعد انقلاب قارب مهاجرين بإيطاليا

المصدر: د ب أ

أعلن خفر السواحل الإيطالي اليوم الإثنين مقتل شخصين على الأقل وفقدان آخرين وإنقاذ 22 شخصا عقب انقلاب قارب قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقال خفر السواحل في بيان إن قارب المهاجرين، وعلى متنه نحو 50 شخصا، انقلب خلال عمليات الإنقاذ بعد منتصف الليل، على بعد نحو 11 كيلومترا قبالة لامبيدوسا.

وأضافت القوات أن القارب انقلب بسبب اتجاه المهاجرين إلى جانب من القارب لدى اقتراب وحدتي إنقاذ إيطاليتين.

وقد تمكنت قوات خفر السواحل وشرطة الجمارك الإيطالي "من انتشال جثتين حتى الآن" ومازال يجرى البحث عن المهاجرين المفقودين.