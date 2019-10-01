طريقة جديدة للاتجار بالبشر .. إجبار فتيات على الحمل لبيع أطفالهن

المصدر: لاغوس - د.ب.أ

أعلن مسؤول نيجيري، اليوم، أن الشرطة أنقذت 19 فتاة حامل وأربعة رضع من أيدي عصابة لتهريب البشر في العاصمة التجارية لاجوس.

وقال الناطق باسم شرطة لاغوس بالا الكانا في بيان، إن معظم الضحايا، وهن فتيات قاصرات أو نساء صغيرات السن، جرى اختطافهن «من أجل جعلهن حوامل وبيع أطفالهن لمشترين محتملين».

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على سيدتين مشتبه بهما لصلتهما بالقضية.

وأشار الناطق إلى أنه تم إغواء الضحايا، ومعظمهن من شرق البلاد الذي يعاني من الفقر، للقدوم إلى لاغوس من أجل الحصول على وظيفة.

وأوضح الكانا أنه كان سوف يتم احتجازهن حتى يضعن، ويتم بيع الرضع «للتبني» مقابل نحو 1200 دولار.