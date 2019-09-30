حقيقة الخلاف بين ميركل ووزيرة الدفاع الألمانية

المصدر: د ب أ

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأييدها لمقولة رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنيجرت كرامب-كارنباور التي تؤكد أنه ليس هناك أي خلاف بينهما.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين أن المستشارة تؤيد عبارة كرامب-كارنباور.

يذكر أن كرامب-كارنباور، التي تتولى أيضا منصب وزيرة الدفاع الاتحادية، والتي خلفت ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، رفضت تقارير تفيد بعدم وجود توافق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتواردت هذه التقارير على خلفية توجه ميركل وكرامب-كارنباور إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل منفصل في نفس الوقت تقريبًا قبل أسبوع، مما أثار تكهنات بوجود خلافات في علاقة العمل بينهما.

وقالت كرامب-كارنباور لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الصادرة أمس الأحد: "الكل يكتب هذا: ليس هناك خلاف لي مع أنجيلا ميركل". كما وصفت الجدل العام حول هذه القضية بأنه "محير للغاية".

وأضافت الوزيرة الألمانية: "هذه كانت زيارتي الأولى لنظيري الأمريكي، وكان من المهم بالنسبة لي التأكد من الالتزام بالموعد"، مضيفة "أن الرحلة المشتركة والتي كان مخططا لها على النحو الذي اقترحته وزارة الدفاع لم تتحقق. ولحسن الحظ، كان هناك بديل، وهذا هو ما حدث".