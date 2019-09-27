تحذير مهم من السلطات البريطانية بشأن بريكست

المصدر: البيان الإلكتروني

حذر مكتب المراجعة الوطنية البريطاني اليوم الجمعة من أنه "مازال هناك أعمال كبيرة للقيام بها" لضمان ألا تواجه البلاد نقصا في الأدوية ، حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق(بريكست).

وأضاف المكتب "هناك مخاطر في تأخير الإمدادات الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية، حال مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق" في 31 أكتوبر.

ووسط توقعات بـ"حالات أسوا"، تشير إلى تقليص بنسبة تتراوح ما بين 40 و60 بالمئة في تدفق السلع عبر القنال الإنجليزي، بين جنوب انجلترا وفرنسا، أعرب المكتب عن قلقه من أن إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية تفتقر إلى معلومات حول مستويات المخزون، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا ).

وطالب المكتب أيضا الإدارة بضمان وجود قدرة شحن كافية للسلع ذات الأولوية والتأكد من أن قطاع الرعاية الاجتماعية، بما فيه دور الرعاية، لديه خطط طوارئ.