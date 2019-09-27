واشنطن تفرض عقوبات على كاسترو

المصدر: د ب ا

فرضت الولايات المتحدة حظرا على سفر رئيس كوبا السابق راؤول كاسترو وأولاده إلى أراضيها واعتبرته شخصا غير مرغوب فيه.

وبررت وزارة الخارجية الأمريكية هذا القرار في بيان لها صدر الخميس، بتورط كاسترو في "انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان".

وقال البيان إن كاسترو بصفته رئيسا للحزب الشيوعي في كوبا فإنه يقود نظاما ألقى القبض على آلاف الكوبيين بصورة تعسفية كما اعتقل أكثر من مئة معارض سياسي.

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغوط على هافانا.

أعلن هذه العقوبات وزير الخارجية مايك بومبيو وربطها أيضا بدعم كوبا لفنزويلا.

وتعد هذه الخطوة، الأحدث من نوعها في انتكاسة للدفء الذى دب في أوصال العلاقات الأمريكية الكوبية، الذي بدأ في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.