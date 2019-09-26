كيف ردت ناشطة سويدية مراهقة على سخرية ترامب منها؟

المصدر: وكالات

هزأت الناشطة السويدية المراهقة، غريتا تونبرغ، من سخرية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منها، بعد هجومها عليه خلال إلقاء كلمتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان ترامب قد علق على خطاب تونبرغ، عبر حسابه في "تويتر" مستهزئا بها "يبدو أنها فتاة سعيدة للغاية تتطلع قدما نحو مستقبل مشرق ورائع، من الجميل أن أرى هذا!".

من جانبها، ردت غريتا تونبرغ على سخرية الرئيس الأمريكي منها، بتغيير سيرتها الذاتية عبر حسابها على موقع "تويتر" إلى عبارة "فتاة سعيدة للغاية تتطلع قدما نحو مستقبل مشرق ورائع".

وفي خطابها، التي تداوله الملايين، وتناول التغير المناخي، عبرت غريتا تونبرغ عن إحباطها الواضح، بل وكادت أن تذرف الدموع وهي توجه حديثها للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت تونبرغ "الناس يعانون، الناس يموتون، نظم المحافظة على البيئة بأكملها تنهار، نحن في بداية انقراض جماعي وكل ما يمكنك الحديث عنه هو المال والقصص الخيالية للنمو الاقتصادي الأبدي".

وبينما لم تذكر الناشطة السويدية اسم ترامب أو أي قائد آخر في العالم، إلا أنها قالت في حديثها، "كيف تتجرؤون؟ لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة“.

وتابعت "تنهار أنظمة بيئية بأكملها... وكل ما يهمكم هو المال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام؟ كيف تتجرؤون؟".

وفي ذات السياق، تداول مستخدمو مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يمشي أمام ناشطة المناخ السويدية الشابة غريتا تونبرغ في ردهات الأمم المتحدة في نيويورك.

وأظهر الفيديو القصير، الذي انتشر بشكل واسع على الإنترنت، تجاهل ترامب للسويدية البالغة من العمر 16 عاما، التي كانت تسير خلفه، حيث تعقد الأمم المتحدة قمة رئيسية حول التغير المناخي.

وغريتا تونبرغ ناشطة في مجال المناخ عمرها 16 عاما ومصابة بمتلازمة "أسبرغر".

يشار إلى أن مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض، أنتوني سكاراموتشي، الذي سحب مؤخرا دعمه لترامب، انتقد سخريته من غريتا تونبرغ، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال إن "الآباء والأمهات في أمريكا وحول العالم يرون أن ترامب استهدف طفلة تبلغ من العمر 16 عاما، ما يجعله غير مؤهل لخدمة بلاده".