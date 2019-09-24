زلزال بقوة 5.8 يضرب باكستان

المصدر: وام

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 على مقياس ريختر عدداً من المدن الرئيسية والمناطق الشمالية من باكستان اليوم وشعر سكان العاصمة اسلام اباد بشدة الهزة التي حسب ادارة الأرصاد الجوية والمسح الزلزالي الباكستانية.

وقالت ادارة الأرصاد ان الزلزال استمر اكثر من عشر ثوان وكان بعمق 10 كيلومترات وحددت مركزه على بعد 15 كيلومترا من منطقة جهلم القريبة من اسلام اباد.

وأفادت أنباء بمقتل طفلة واصابة 50 شخصا بينهم نساء وأطفال نتيجة انهيار مبنى في مدينة ميربور.

وقال الجناح الإعلامي لإدارة العلاقات العامة ان فريقا من الجيش يقوم حاليا بعمليات الانقاذ في المدينة بناء على توجيهات رئيس أركان الجيش الفريق قمر جاويد باجوا.