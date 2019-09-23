اليابان تفشل في تعقب صواريخ كوريا الشمالية الجديدة

المصدر: د ب أ

كشفت مصادر أن اليابان فشلت في تتبع مسارات نوع جديد من الصواريخ الكورية الشمالية قصيرة المدى في عدة أحداث منذ شهر مايو الماضي.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الاثنين عن مصادر لم تكشف عنها، أن بعض المقذوفات الكورية الشمالية، التي حلقت على ارتفاع منخفض ولديها مسارات غير منتظمة، يمكن أن تصل إلى الأراضي اليابانية.

وذكرت الوكالة اليابانية أن التطور التكنولوجي في كوريا الشمالية تسبب في إنزعاج الحكومة اليابانية، بالنظر إلى احتمال أن الصاروخ الجديد قادر على اختراق الوسائل الدفاعية الحالية.

وقالت كيودو إنه يبدو أن الجيش الكوري الجنوبي نجح في تعقب الصواريخ.

وقد يثير ذلك مخاوف بشأن انسحاب كوريا الجنوبية من اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان،الأمر الذي قد يترك أثرا على أمن اليابان.