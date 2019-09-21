كوستاريكا تفوز بجائزة الأمم المتحدة للبيئة

المصدر: د ب أ

اختيرت كوستاريكا لتكون "بطلة الأمم المتحدة للأرض" لدورها القيادي في محاربة التغيّر المناخي، حسبما أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة الجمعة.

وحصلت تلك الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى على أعلى احترام أممي في مجال البيئة في التصنيف القيادي للسياسات، وذلك لخطتها بإخلاء اقتصادها من انبعاثات الكربون بحلول العام 2050.

وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية للبرنامج، في بيان صحفي إن "كوستاريكا كانت رائدة في حماية السلام والطبيعة وتشكل نموذجا للمنطقة والعالم".

وقالت إن "الانبعاثات العالمية تصل إلى مستويات قياسية، ويتعين علينا التحرك الآن نحو اقتصادات أكثر نظافة وأكثر مرونة".