السلطات الباكستانية تسحب قرار ارتداء طالبات المدارس للحجاب

المصدر: د ب أ

قامت السلطات في شمال غرب باكستان، بسحب قرار ينص على وجوب ارتداء تلميذات المدارس للحجاب، بعد معارضة المجتمع المدني، و ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكانت حكومة إقليم خيبر باختونخوا المحافظ، أصدرت أمس الاثنين قرارا تطلب فيه من المدارس التأكد من تغطية التلميذات لأجسادهن من خلال البرقع أو الحجاب.



وقال وزير التعليم الإقليمي، ضياء الله بانجاش، إن القرار قد تم اتخاذه لحماية الفتيات من التحرش الجنسي، والتأكد من أنهم يظهرن بصورة محتشمة. وقال "نريد أن تشعر الفتيات بالأمان، وأن يطمئن الآباء"، مدافعا عن القرار قبل سحبه اليوم الثلاثاء.



ووصف نشطاء حقوق الانسان وأفراد من المجتمع المدني ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، الخطوة بأنها قمعية، وبأنها تذكر بحكم طالبان.



وكانت طالبان الباكستانية تحكم أجزاء من الاقليم، القريب من الحدود مع أفغانستان، لسنوات، حيث قامت من قبل بتفجير المئات من مدارس الفتيات.