مقتل شخصين وفقدان 40 بعد انقلاب قارب سياحي في الهند

المصدر: د ب أ

ذكرت الشرطة الهندية أن شخصين على الأقل غرقا وفقد 40 آخرون، بعد انقلاب قارب في ولاية "أندرا براديش" جنوب الهند اليوم الأحد.

وكانت العبّارة التي تقل إجمالي 60 سائحا محليا قد انقلبت في نهر "جودافاري" بمنطقة "ايست جودافاري"، طبقا لما قاله قائد الشرطة، عدنان نعيم قاسمي.

وأضاف قاسمي هاتفيا "تم انتشال جثتين من الموقع. وتم إنقاذ 18 شخصا أو سبحوا إلى الشاطئ، بينما لا يزال 40 مفقودين".

وتابع أن عمليات إنقاذ من قبل هيئات محلية والشرطة جارية في الموقع.

وأضاف أنه لم يتضح كيفية وقوع الحادث، وما إذا كان القارب قد ضربته رياح قوية أو تيارات مياه أو انقلب بسبب اكتظاظه بالركاب.

ويغرق العشرات سنويا بسبب مآسي متعلقة بالقوارب في مختلف أنحاء الهند، التي يلقى باللوم فيها على اكتظاظ القوارب بالركاب وضعف صيانة القوارب والتراخي في قوانين السلامة.

وكان 11 زائرا هندوسيا قد غرقوا أمس الأول الجمعة، عندما انقلب قاربان في مدينة بهوبال، وسط الهند.