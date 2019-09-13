ترامب يلاحق شاباً قام بالتفحيط على ملعب الغولف الخاص به

يواجه شاب أمريكي من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، دعوى قضائية بعد قيامه بالتفحيط بسيارته على ملعب الغولف الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فبحسب بيان للشرطة، إن الشاب قام بالتفحيط بسيارته فيما يعرف بـ"كعكة الدونات"، على ملعب الغولف الخاص بالرئيس الأمريكي، مسببا خسائر قدرت بـ17 ألف دولار.

ووفقا لبيان الشرطة، فإن الشاب البالغ من العمر 26 عاما يواجه اتهامات بالقيادة على ملعب Trump National Golf Course في بيدمنستر بولاية نيوجيرسي، وإجراء المناورة في واقعتين مختلفتين.

وبمساعدة لوحات تسجيل السيارة، تمكن محققون ومكتب المدعي العام وشرطة بيدمنستر من تحديد السيارة، وهي من طراز فورد فوكس 2006 تعود لماك أوين، الذي اعتقل ووجهت إليه اتهامات في 10 سبتمبر، وتقول الشرطة إنه يجري تحديد موعد مثوله أمام المحكمة.

ترامب لم يعلق على الواقعة، إلا أن مسؤولين في فريقه قالوا بأنه سيتم ملاحقة الشاب قانونيا.

وتعرف مناورات "كعكة الدونات" بطريقة التفحيط التي يحرك فيها السائق سيارته في دوائر ضيقة، وهو ما يترك آثار إطارات دائرية تشبه الكعكة المستديرة التي سميت هذه المناورة تيمنا بها.