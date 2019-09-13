مقتل 4 أشخاص وجرح 13 جراء انفجار جنوبي تركيا

المصدر: د ب أ

ذكرت مصادر رسمية في تركيا أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في جنوبي تركيا حين مرت حافلتهم فوق قنبلة موقوتة بجانب أحد الطرق.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية وصحيفة "ديلي صباح" المقربة من الحكومة مساء أمس الخميس نقلا عن حاكم محافظة ديار بكر أن 13 شخصا آخرين أصيبوا بجروح.

وقالت المصادر المذكورة أن الضحايا من المدنيين، الذين كانت حافلتهم الصغيرة تسير بين محافظة ديار بكر ومحافظة موس عندما انفجرت القنبلة الموقوتة وهي بدائية الصنع.

واتهم مكتب المحافظ حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" بالمسؤولية عن الهجوم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس إن جميع الإجراءات ستتخذ من أجل القبض على الجناة.

يصنف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في كل من جانب تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويشن الحزب هجمات ضد القوات التركية منذ حقبة ثمانينات القرن الماضي.