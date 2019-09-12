الرئيس المصري يصدر قراراً بتعيين نائب عام جديد

المصدر: د ب أ

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاماً، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس .

وذكر موقع "بوابة الاهرام" الإلكتروني اليوم أن تعيين الصاوي جاء خلفا للمستشار نبيل صادق الذي تنتهي ولايته خلال أيام.

وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة أربع سنوات فقط غير قابلة للتجديد على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى ثلاثة مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، وعلى رئيس الجمهورية الاختيار من بينهم.