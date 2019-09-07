إصابة 7 أشخاص بانفجار في سوق شعبي جنوبي الفلبين

المصدر: رويترز

قال الجيش الفلبيني إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص أصيبوا في انفجار وقع في سوق شعبي في جنوب الفلبين في ساعة مبكرة من صباح اليوم "السبت" في رابع تفجير تشهده تلك المنطقة خلال 13 شهرا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار ولكن الجيش قال إن جماعة متشددة تعمل في مدينة إيسولان بإقليم سلطان قدرات من بين المشتبه بهم.

ويأتي أحدث تفجير مع زيادة حدة التوتر في جنوب الفلبين المضطرب بعد وقوع ثلاثة حوادث خلال العام الأخير قالت السلطات إنها كانت تفجيرات انتحارية لمتشددين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأظهر مقطع مصور وقوع انفجار اليوم في ساحة انتظار للدراجات النارية .

وقال المتحدث العسكري في المنطقة للصحافيين إن شحنة ناسفة بدائية وضعت بجانب دراجة نارية مركونة.