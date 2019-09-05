ارتفاع حصيلة ضحايا دوريان في جزر البهاما إلى 20 قتيلاً

المصدر: د ب أ

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار دوريان في جزر الباهاما إلى 20 قتيلا الأربعاء.

صرح بذلك وزير الصحة في جزر الباهاما، دوين ساندز لصحيفة ميامي هيرالد.

وكانت الحصيلة السابقة للضحايا هي سبعة قتلى، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وفي سياق متصل قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن نحو 70 ألف شخص بحاجة فورية إلى مساعدات منقذة للحياة في جزيرتي أباكو وجراند بهاما، في أعقاب الإعصار دوريان.

وسافر لوكوك إلى جزر البهاما للقاء رئيس الوزراء هوبرت مينيس في العاصمة ناساو لبحث الدعم من جانب الأمم المتحدة.

وقال: "لقد أبلغت رئيس الوزراء بأنني سأصرف فورا مليون دولار لصندوق للاستجابة للطوارئ".