رئيس وزراء جورجيا يستقيل من منصبه

المصدر: د ب أ

استقال رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادزه الاثنين بعد عام واحد قضاه في منصبه، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال باختادزه في العاصمة تبليسي "أعتقد أنني أكملت مهمتي".

ويقول مراقبون إن باختادزه "37 عاما" استقال على الأرجح بعدما سحب بيدزينا ايفانيشفيلي، وهو رئيس وزراء سابق ورجل أعمال بارز، دعمه له. ولا يزال يفانيشفيلي، الذي

يعتبر أغنى رجل في الجمهورية السوفيتية السابقة، يشكل قوة سياسية كبيرة.

وسيتولى وزير الداخلية جورجي جاخاريا منصب رئيس الوزراء، وفقا لوسائل الإعلام. وكان وزير الداخلية قد تعرض لانتقادات مؤخرا بسبب تعامل الشرطة العنيف مع احتجاجات في العاصمة.