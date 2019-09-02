انفجار قوي يهز وسط كابول

المصدر: د ب أ

سمع دوي انفجار قوي في وقت متأخر من الاثنين في وسط كابول، تلاه إطلاق النار، دون أن يعرف مصدره، في ما يبدو أنّه هجوم جار قرب منطقة تضم عدة مجموعات أجنبية كما لاحظ صحافي في وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إنّ الانفجار وقع قرب القرية الخضراء التي تضم وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم.

والقرية الخضراء منفصلة عن المنطقة الخضراء المحاطة بأسوار عالية والتي تخضع لحراسة مكثفة على مدار الساعة وتضم عدة سفارات بينها السفارات الأميركية والبريطانية.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرامرز إنّ الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة على الأرجح، لكنّ تقارير إعلامية غير مؤكدة قالت إنه ناجم عن شاحنة مفخخة.

وأفاد فرامرز فرانس برس أنّ "الشرطة انتشرت في الموقع ونحن بانتظار مزيد من المعلومات".

وتزامن الانفجار مع بث التلفزيون الأفغاني مقابلة مع المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد الذي تحدث عن اتفاق سلام محتمل مع طالبان.

وتواصل العنف في أفغانستان رغم بلوغ المفاوضات أشواطها الأخيرة.

فالسبت، حاولت حركة طالبان السيطرة على مدينة قندوز في شمال البلاد، والأحد شنّوا عملية في مدينة بول-اي خمري عاصمة ولاية بغلان المجاورة.