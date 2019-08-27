أكثر من 8 آلاف إطفائي للسيطرة على حرائق الغابات في إندونيسيا

المصدر: د ب أ

قال مسؤول إندونيسي اليوم الثلاثاء إن سلطات بلاده نشرت 8072 فرد إطفاء، على الأقل، و34 مروحية لإطفاء حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق من جزيرتي "سومطرة" و"بورنيو".

واندلعت الحرائق في ستة أقاليم، مما تسبب في ارتفاع نسبة تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية في بعض المناطق، وذلك بحسب ما ذكره آجوس ويبواو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقال آجوس إنه "تم رصد 358 نقطة ساخنة تشير إلى الحرائق أمس الاثنين".

يشار إلى أن حرائق الغابات كارثة تقع سنويا في إندونيسيا، وغالبا ما تتضرر دول سنغافورة وماليزيا وتايلاند المجاورة من الضباب الدخاني الناجم عن هذه الحرائق، والتي تصل بتلوث الهواء إلى مستويات مروعة.

وخلصت دراسة لباحثين من جامعتي هارفارد وكولومبيا إلى أن أكثر من 100 ألف شخص في جنوب شرق آسيا ربما توفوا في سن مبكرة في عام 2015 نتيجة حرائق الغابات في إندونيسيا.

ولقي ما لا يقل عن 25 شخصا حتفهم جراء الحرائق في عام 2015، والتي أسفرت عن خسائر اقتصادية قدرت بنحو 16 مليار دولار.