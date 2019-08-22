بعد هروبه عامين.. القبض على عضو بارز في المافيا الإيطالية

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم الخميس أنه تم القبض على عضو بارز في مافيا ندرانجيتا ظل هاربا لأكثر من عامين، وذلك خلال قضاء عطلة مع أسرته.

وقالت قوات الدرك الإيطالية (كارابينيري) في بيان لها أن فرانشيسكو ريتانو، المولود في عام 1980، متهم بتهريب الكوكايين على نطاق واسع لصالح إحدى عائلات مافيا ندرانجيتا.

وألقي القبض عليه في وقت متأخر من أمس الأربعاء في سكن خاص بقضاء العطلات في جيارديني ناكسوس في صقلية. وفاجأته الشرطة وهو يتناول العشاء مع أسرته.

وقالت كارابينيري إن ريتانو "حاول الفرار" بالقفز من الشرفة"، لكن رجال الشرطة شلوا حركته .

وقالت الشرطة إنه تم ضبط ريتانو وبحوزته بطاقة هوية مزورة وجواز سفر ورخصة قيادة يحملان اسما مزيفا ونقود وعدة هواتف محمولة.

وتعد ندرانجيتا من منظمات المافيا البارزة في إيطاليا، وهي رائدة في تهريب الكوكايين إلى أوروبا. وحققت نجاحات كبيرة في الخارج، بما في ذلك في ألمانيا وأمريكا الشمالية وأستراليا.