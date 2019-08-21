وفاة الأميرة دينا الزوجة الأولى لعاهل الأردن الراحل الملك حسين

المصدر: وكالات

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان الأربعاء وفاة الأميرة دينا عبد الحميد، أولى زوجات الملك الراحل حسين بن طلال ووالدة ابنته الأميرة عالية.

وسيشيع جثمان الفقيدة بعد الصلاة عليها ظهر اليوم الأربعاء في مسجد الحرس الملكي إلى مثواها الأخير بالمقابر الملكية في مراسم خاصة.

والأميرة دينا (89 عاما)، ملكة الأردن السابقة (1955- 1957)، أميرة هاشمية، مولودة في القاهرة عام 1929.

وتزوج الملك حسين أربع مرات الاولى من الأميرة دينا، والثانية من الأميرة منى (1961 -1971) والدة الملك الحالي عبد الله، والثالثة من الملكة علياء عام1972 وتوفيت بحادث طائرة عام 1977، والأخيرة من الملكة نور عام 1978 وحتى وفاته عام 1999.