من هي الأميرة دينا عبد الحميد زوجة العاهل الأردني الراحل؟

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان الأربعاء وفاة الأميرة دينا عبد الحميد، أولى زوجات الملك الراحل حسين بن طلال ووالدة ابنته الأميرة عالية.

ولدت الأميرة دينا عبد الحميد في مصر بمدينة الإسكندرية وهي من آل عون من نسل الأشراف الهاشميين وكان مـولدها في 1 يناير 1928م، وتلقت العلم في جامعة كامبريدج ونالت شهادتها الجامعية الأولى في الأدب الإنجليزي.

والأميرة دينا هي الزوجة الأولى للملك الراحل الحسين بن طلال، وقبيل زواجها بسنتين كانت محاضرة في جامعة القاهرة تدرّس مادة الشعر والأدب الإنجليزي التقاها الملك حسين في لندن بالملكة المتحدة يوم كان على مقاعد الدراسة يتلقى تحصيله العلمي وعرض عليها الزواج فوافقت وقد تم زفافهما في 19 أبريل 1955م، ورزقا بالمولودة البكر لهما الأميرة عالية في 13 فبراير 1956م وقد تم الانفصال بينهما في 10 مايو1957م.

وهي أول من حصلت على لقب ملكة الأردن سابقا بصفتها الزوجة الأولى للراحل الملك الحسين بن طلال.

اقرأ أيضا

وفاة الأميرة دينا الزوجة الأولى لعاهل الأردن الراحل الملك حسين